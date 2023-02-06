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Путин избегает принятия рискованных решений – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 05:55
Путин избегает принятия рискованных решений – ISW
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Президент РФ Владимир Путин с осторожностью подходит к принятию решений, которые могут пошатнуть его статус-кво, а потому риски ядерной эскалации или войны с НАТО маловероятны, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Американские аналитики отмечают, что, заявляя максималистские цели в войне против Украины, Путин проявляет нерешительность в принятии решений, что демонстрирует его стремление избегать рискованных сценариев, которые могут угрожать его власти или международной эскалации.

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"Решения президента России в отношении Украины после неудачного вторжения 24 февраля 2022 года указывают на вероятный разрыв между его максималистскими целями и готовностью принимать потенциально рискованные решения, необходимые для их достижения. При этом Путин, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска смогут заставить Киев капитулировать без значительных военных жертв, а потому рассматривал российское вторжение как приемлемый риск.

Провал российских войск в битве за Киев заставил Путина принимать сложные решения, поскольку Кремль ведет все более дорогую и затяжную войну. Однако Путин по-прежнему не желает отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые необходимы, чтобы изменить ход войны", – говорится в отчете.

Аналитики ISW приводят ряд примеров, которые, по их оценкам, демонстрируют нежелание Путина принимать рискованные решения:

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  • Путин неохотно отдавал приказ о полной мобилизации после тяжелых боев за Северодонецк и Лисичанск в июне-июле 2022 года и нескольких неудачных наступательных операций, которые истощили значительную часть российской армии.
  • Путин проигнорировал неоднократные призывы российских националистов в мае 2022 года мобилизовать резервистов, объявить войну Украине, ввести военное положение в России и модернизировать систему призыва в армию.
  • Президент РФ не делал много публичных выступлений, связанных с военными действиями, с начала войны до середины декабря.
  • Путин начал принимать непопулярные внутри страны решения, такие как объявление частичной мобилизации или расширение военного положения, только после того, как из-за ужасной ситуации на фронте после успехов ВСУ стало очевидно, что Кремлю нужна дополнительная боевая сила.
  • Российский президент мог бы объявить более масштабную мобилизацию, чем в 300 тыс. военнослужащих, но, вероятно, опасался, что и без того непопулярная перспектива мобилизации еще больше повредит его популярности в российском обществе.
  • Путин также официально не объявил военное положение в пределах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а вместо этого поручил этим регионам разработать правовую базу, необходимую для поддержки российской мобилизации.
  • Президент РФ, очевидно, не спешит объявлять вторую волну мобилизации и, вероятно, снова склоняется к проведению "тихой мобилизации" из-за беспокойства по поводу непопулярности первой волны мобилизации.
  • Путин проводит опросы, чтобы оценить восприятие россиянами мобилизации, но еще не решил, когда начать дальнейшую мобилизацию.
  • Российский президент полагается на "козлов отпущения", которые публично берут на себя вину за военные неудачи и непопулярную политику Кремля. В частности, вывод войск из Херсона и правобережья Херсонской области российские пропагандисты переложили на бывшего командующего Вооруженными силами РФ в Украине генерала армии Сергея Суровикина.

"Нежелание Путина брать на себя риски, которые напрямую связаны с развязанной им войной, указывает на то, что он по-прежнему вряд ли пойдет на ядерную эскалацию или войну с НАТО. Путин, очевидно, ценит свой внутренний статус-кво и стремится избегать рискованной и противоречивой политики для поддержания своих собственных военных целей", – подытожили аналитики института.

Темы: ПутинУкраинавойна
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