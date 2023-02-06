На Запорожье оккупанты переоборудовали детскую больницу в военный госпиталь

БОЛЬНИЦА НА ВОТ, ФОТО УНИАН

Из-за больших потерь российские оккупанты переоборудовали в Васильевке Запорожской области детскую больницу на военный госпиталь.

Источник: сводка сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих РФ. Прием детей в больницу прекращен".

Напомним: Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы.