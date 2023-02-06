Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье оккупанты переоборудовали детскую больницу в военный госпиталь

"Украинская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 07:41
БОЛЬНИЦА НА ВОТ, ФОТО УНИАН

Из-за больших потерь российские оккупанты переоборудовали в Васильевке Запорожской области детскую больницу на военный госпиталь.

Источник: сводка сводки Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "В населенном пункте Васильевка Запорожской области оккупанты обустроили местную детскую больницу под военный госпиталь для раненых военнослужащих РФ. Прием детей в больницу прекращен".

Напомним: Во временно оккупированном Луганске россияне переоборудовали в военные госпитали три гражданские больницы.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте УП В Google News

Темы: войнаРосcияЗапорожская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРоссияне обстреливают Харьков, есть попадания в центре – ОВА

Россия усиливает влияние на Африку, чтобы противостоять оттуда Западу – FT

Зеленский назначил глав трёх ОВА

Гибель двух украинцев в результате землетрясения в Турции не подтвердилась

фотоОккупанты потеряли флешку и засветили кураторов из ФСБ в Балаклее – "Схемы"

Берлин одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1

Все новости...
война
Защитники за сутки уничтожили около 870 захватчиков
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 14 населенных пунктов – Генштаб
Путин избегает принятия рискованных решений – ISW
Последние новости
03:54
На ВОТ захватчики притесняют неподконтрольные им конфессии – сопротивление
02:57
Польша отправит Украине третий пакет энергетической помощи
02:03
Враг бил по Сумщине: 125 прилетов, погибла женщина
01:08
Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшую военную помощь Украине
00:28
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 7800 человек
23:57
В правительстве Австрии выступили против участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024
23:46
США планируют продажу Польше HIMARS, ATACMS и другого оружия на $10 млрд
23:37
обновленоРоссияне обстреливают Харьков, есть попадания в центре – ОВА
23:34
В Польше хотят ежемесячно тренировать два батальона ВСУ
23:15
фотоПервый неизвестный пациент – 7-летний мальчик. Военные истории жизни и смерти из больницы "Охматдит"
Все новости...