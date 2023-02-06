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Оккупанты били по Донецкой области: погиб гражданский

Ирина БалачукПонедельник, 6 февраля 2023, 07:24
Оккупанты били по Донецкой области: погиб гражданский
Последствия российских обстрелов Донетчины. Фото из Telegram Кириленко

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 5 февраля.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 5 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Бахмуте. Еще 1 человек в области получил ранения".

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Детали: По состоянию на утро 6 февраля оккупанты убили по меньшей мере 1 351 и ранили еще по меньшей мере 2 995 мирных жителей Донецкой области.

 
ИНФОГРАФИКА ИЗ TELEGRAM КИРИЛЕНКО

Кириленко отмечает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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