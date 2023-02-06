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Силы обороны юга ликвидировали за ночь два катера и две ДРГ врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 14:05
Наталья Гуменюк. фото из ее Facebook

За предыдущую ночь российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 6 февраля

Прямая речь: "Мы понимаем, что враг не оставляет юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поотжимали у местного населения.

Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах. Пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь".

Детали: Кроме этого, по словам Гуменюк, в Черном море сейчас бушует мощный шторм - пять-шесть баллов.

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Темы: война
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