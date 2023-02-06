Силы обороны юга ликвидировали за ночь два катера и две ДРГ врага

За предыдущую ночь российские войска потеряли на Южном направлении два катера и две диверсионно-разведывательные группы.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 6 февраля

Прямая речь: "Мы понимаем, что враг не оставляет юг, он остается в приоритете врага. Достаточно мощные силы еще до этого были накоплены на нашем направлении. Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием лодок, которые они поотжимали у местного населения.

Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах. Пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь".

Детали: Кроме этого, по словам Гуменюк, в Черном море сейчас бушует мощный шторм - пять-шесть баллов.