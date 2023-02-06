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В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 14:26
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ УП

В оккупированном Бердянске Запорожской области днем 6 февраля прогремели три взрыва, сообщают о работе противовоздушной обороны. 

Источник: Суспильне, ссылаясь на комментарий главы Бердянской военной администрации Виктории Галициной

Прямая речь: "В настоящее время известно, что были три взрыва. Два – вроде бы, сработало вражеское ПВО. Один – своей цели достиг". 

Детали: Сообщается, что взрывы прогремели около 13:00.

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Темы: БердянсквзрывПВОоккупация
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