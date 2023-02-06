Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 13:26
В оккупированном Бердянске прогремели взрывы, сообщают о работе ПВО
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ УП

В оккупированном Бердянске Запорожской области днем 6 февраля прогремели три взрыва, сообщают о работе противовоздушной обороны. 

Источник: Суспильне, ссылаясь на комментарий главы Бердянской военной администрации Виктории Галициной

Прямая речь: "В настоящее время известно, что были три взрыва. Два – вроде бы, сработало вражеское ПВО. Один – своей цели достиг". 

Реклама:

Детали: Сообщается, что взрывы прогремели около 13:00.

Темы: БердянсквзрывПВОоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бердянск
В Бердянске прогремел мощный взрыв
В Бердянске пылает цех, куда россияне свозили технику - Федоров
Украина достигла "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении – NYT
Последние новости
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
Все новости...
Реклама: