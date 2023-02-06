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Патриарх Кирилл был шпионом в Швейцарии – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 14:34
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в 1970-х годах работал в Женеве на советскую службу внешней разведки КГБ.

Об этом сообщили издания Matin Dimanche и Sonntagszeitung со ссылкой на данные Швейцарского федерального архива, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщениям, досье на Кирилла, которое было составлено федеральной полицией в то время, а затем обнародовано, подтверждает, что церковный деятель относился к КГБ.

В начале 1970-х годов нынешний патриарх русской церкви жил в Женеве под псевдонимом "Михайлов". Он должен был официально представлять Московский патриархат во Всемирном совете церквей. Задача Кирилла состояла, среди прочего, в том, чтобы влиять на совет.

Целью советского руководства в то время, по сообщениям СМИ, было заставить женевскую институцию осудить США и их союзников и смягчить их критику отсутствия религиозной свободы в Советском Союзе.

Глава РПЦ Кирилл является последовательным сторонником российского президента Владимира Путина и его политики. Он поддерживает российскую войну в Украине, благословляет путинские ракеты и назвал диктатора "чудом" в 2012 году.

Как известно, глава МИД Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы в 2023 году Запад все же ввел санкции против российского патриарха Кирилла.

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Темы: церковьРосcияшпионаж
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