Генштаб показал, как украинцы учатся в Британии вести городские бои

Генеральный штаб ВСУ опубликовал фотографии украинских военных во время учений в Великобритании. Там их учат вести боевые действия в урбанизированной местности.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: На кадрах военнослужащие Вооруженных сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают порядок подхода и проникновения личного состава в здание.

Руководят действиями бойцов инструкторы 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных сил Канады в рамках операции UNIFIER - UK.

Фото предоставлены службой связей с общественностью операции UNIFIER - UK Вооруженных сил Канады.