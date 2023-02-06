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Генштаб показал, как украинцы учатся в Британии вести городские бои

Евгений КизиловПонедельник, 6 февраля 2023, 15:27
Генштаб показал, как украинцы учатся в Британии вести городские бои
Кадр с учений, фото UNIFIER - UK

Генеральный штаб ВСУ опубликовал фотографии украинских военных во время учений в Великобритании. Там их учат вести боевые действия в урбанизированной местности.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: На кадрах военнослужащие Вооруженных сил Украины в рамках базовой общевойсковой подготовки в Великобритании изучают порядок подхода и проникновения личного состава в здание.

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Руководят действиями бойцов инструкторы 3-го батальона Канадской легкой пехоты Принцессы Патриции 1-й Канадской механизированной бригадной группы 3-й Канадской дивизии Вооруженных сил Канады в рамках операции UNIFIER - UK.

Фото предоставлены службой связей с общественностью операции UNIFIER - UK Вооруженных сил Канады.

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Темы: ВеликобританияВооруженные силывойнаКанада
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