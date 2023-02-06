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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498, еще 371 человек погиб в Сирии

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 16:07
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 1498, еще 371 человек погиб в Сирии
Последствия землетрясения в Турции, 06.02.2023, фото AFP via Getty Images

Количество погибших в результате мощного землетрясения в Турции возросло до 1498, ранения получили 8533 человека.

Об этом сообщает CNN Turk, пишет "Европейская правда".

По официальной информации турецких властей, 2834 здания разрушены в результате подземных толчков.

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Всего в регионе было развернуто 9698 поисково-спасательных работников и 216 транспортных средств.

Из Стамбула, Анкары и Измира планируют отправить шесть самолетов А400М, пять самолетов С130, семь самолетов С235 со спасателями и необходимым оборудованием.

Министр образования Махмут Озер объявил, что в связи с землетрясением с эпицентром в Кахраманмараше, учебный процесс во всей Турции приостанавливается на неделю - до 13 февраля

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Ранее сообщалось, что новое мощное землетрясение произошло в Турции в обеденное время.

Напомним, количество жертв землетрясения, эпицентр которого был в Турции, в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Тартус составило 371.

Таким образом, общее число жертв в Турции и Сирии уже достигло, по меньшей мере, 1 869 человек.

Темы: ТурцияСириястихийное бедствиежертвы
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