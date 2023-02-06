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"Сплошное пожарище": россияне полностью уничтожили село на Луганщине – ОВА

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 18:07
Скрин с видео

Луганская ОВА обнародовала видео полностью разрушенного российскими военными села Новоселовское на Луганщине.

Источник: Луганская ОВА

Дословно: "Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью. Поселок пустой – местных жителей там нет.

В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище".

Детали: Луганская ОВА сообщает, что в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.

 

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Темы: Луганская областьвойнавоенные преступления
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