"Сплошное пожарище": россияне полностью уничтожили село на Луганщине – ОВА

Луганская ОВА обнародовала видео полностью разрушенного российскими военными села Новоселовское на Луганщине.

Источник: Луганская ОВА

Дословно: "Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью. Поселок пустой – местных жителей там нет.

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В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище".

Детали: Луганская ОВА сообщает, что в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.