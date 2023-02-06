"Сплошное пожарище": россияне полностью уничтожили село на Луганщине – ОВА
Понедельник, 6 февраля 2023, 18:07
Луганская ОВА обнародовала видео полностью разрушенного российскими военными села Новоселовское на Луганщине.
Источник: Луганская ОВА
Дословно: "Только фундаменты, воронки и выжженная земля – Новоселовское в Сватовском районе россияне уничтожили полностью. Поселок пустой – местных жителей там нет.
В населенном пункте не уцелело ни одно здание, все разбито вражескими снарядами. Сплошное пожарище".
Детали: Луганская ОВА сообщает, что в январе российский снайпер застрелил последнюю жительницу Новоселовского.
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