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"Суцільне згарище": росіяни вщент знищили село на Луганщині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 6 лютого 2023, 18:07
Скрін з відео

Луганська ОВА оприлюднила відео вщент зруйнованого російськими військовими селища Новоселівське на Луганщині.

Джерело: Луганська ОВА

Дослівно: "Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю. Селище пусте – місцевих мешканців там немає.

У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище".

Деталі: Луганська ОВА повідомляє, що у січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.

 

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Теми: Луганська областьвійнавоєнні злочини
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