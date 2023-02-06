"Суцільне згарище": росіяни вщент знищили село на Луганщині – ОВА

Луганська ОВА оприлюднила відео вщент зруйнованого російськими військовими селища Новоселівське на Луганщині.

Джерело: Луганська ОВА

Дослівно: "Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю. Селище пусте – місцевих мешканців там немає.

Реклама:

У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище".

Деталі: Луганська ОВА повідомляє, що у січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.