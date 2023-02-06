"Суцільне згарище": росіяни вщент знищили село на Луганщині – ОВА
Понеділок, 6 лютого 2023, 17:07
Луганська ОВА оприлюднила відео вщент зруйнованого російськими військовими селища Новоселівське на Луганщині.
Джерело: Луганська ОВА
Дослівно: "Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю. Селище пусте – місцевих мешканців там немає.
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У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище".
Деталі: Луганська ОВА повідомляє, що у січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.
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