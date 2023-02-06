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Турция объявила недельный траур по погибшим в результате землетрясения, жертв уже более 1650

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 19:59
фото: getty images

Турция объявила семидневный национальный траур в связи с гибелью людей в результате разрушительного землетрясения; количество подтвержденных погибших возросло до 1651.

Как сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда", об этом объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В течение недели траура будут приспущены национальные флаги по всей территории страны и на зданиях дипломатических представительств Турции за границей.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что в настоящее время известно уже о 1651 погибшем и более 11 тысяч пострадавших. Он также объявил, что ведомство организует специальный корабль для массовой эвакуации травмированных людей в больницы в Мерсине, судно зайдет в порт Искендерун. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

В Турции в настоящее время известно уже о более полутора тысячах погибших, в Сирии - более полутысячи.

Страны Европы отправили в Турцию более 10 спасательных команд, помощь предложила также Украина.

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МИД Украины получил 24 сообщения об отсутствии связи с украинцами, которые находились в пострадавших провинциях, их местонахождение выясняют.

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Темы: Турциякатастрофы
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