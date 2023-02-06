Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 22:25

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет работу с западными партнерами над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил вечером в понедельник в эфире национального телемарафона.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Gripen, французский Mirage или Rafale, или же Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую именно модель делать основную ставку",- считает министр.

Глава МИД уточнил, что для Украины базовой моделью, учитывая количество и доступность обслуживания, является американский F-16. Но это не обязательно будет первый иностранный боевой самолет, который получит Украина.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов", - подчеркнул Кулеба, добавив, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов являются психологическими.

Он напомнил, что такие же преграды в свое время стояли на пути получения РСЗО HIMARS, ЗРК "Patriot" и западных танков, но Украине всегда удавалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.

"Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию", - отметил Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

Министр напомнил, что никакие опасения партнеров о предоставлении Украине предыдущих типов вооружения не оправдались - и так же, считает он, не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно быстрее.

Читайте также: Помощь самого высокого уровня: на какие военные самолеты может рассчитывать Украина.

Читайте УП В Google News

Темы: Кулеба ДмитрийавиаВооруженные силыНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Премьер Британии поручил проверить, какие самолеты можно передать Украине

В НГУ объяснили цели мобилизации и "Гвардии наступления": нужны резервы и подкрепление

обновлено от 11:00, фото, видеоМинкульт разрешил демонтаж памятников Чкалову и Ватутину в Киеве: первого уже снесли

фотоЗеленский встретился с королем Чарльзом

Зеленский в Париже встретится с Макроном и Шольцем - СМИ

фотоУкраина начнет готовить кадры для Крыма – Верещук

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Украина может направить в Турцию несколько десятков спасателей – Кулеба
МИД работает над зарубежными визитами Зеленского – Кулеба
В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского
Последние новости
20:15
Месть России за санкции: навсегда запретила въезд 77 американцам
20:07
Угрожают ли Украине землетрясения, как в Турции? Отвечают сейсмологи
20:05
Британия начнет подготовку украинских пилотов на западных истребителях – премьер
20:04
Британия с США обсуждают совместную борьбу с "грязными" российскими деньгами
20:02
Сунак: британские танки Challenger 2 будут в Украине уже в марте
19:55
Зеленский проведет встречу с премьером Италии на полях саммита ЕС – СМИ
19:51
Парламент Швеции одобрил военную помощь Украине на более 400 млн долларов
19:49
СБУ и БЭБ разоблачили схему легализации наличных, ввезенных с оккупированных территорий
19:43
фотоЗеленский и премьер Британии приехали к украинским военным, которые обучаются на танках Challenger
19:38
УЗ отложила решение об отказе от перевозки зерна полувагонами
Все новости...