Кулеба: Украина работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ведет работу с западными партнерами над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил вечером в понедельник в эфире национального телемарафона.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Gripen, французский Mirage или Rafale, или же Eurofighter. Принципиально открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживание, на какую именно модель делать основную ставку",- считает министр.

Глава МИД уточнил, что для Украины базовой моделью, учитывая количество и доступность обслуживания, является американский F-16. Но это не обязательно будет первый иностранный боевой самолет, который получит Украина.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов", - подчеркнул Кулеба, добавив, что единственные барьеры партнеров в предоставлении Украине боевых самолетов являются психологическими.

Он напомнил, что такие же преграды в свое время стояли на пути получения РСЗО HIMARS, ЗРК "Patriot" и западных танков, но Украине всегда удавалось преодолеть барьеры и разблокировать поставки этих типов вооружения.

"Украина уже собрала некий танковый зоопарк. Есть решение о предоставлении Leopard, Challenger, Abrams и мы работаем над получением французских танков Leclerc. Здесь главное открыть позицию", - отметил Кулеба.

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Министр напомнил, что никакие опасения партнеров о предоставлении Украине предыдущих типов вооружения не оправдались - и так же, считает он, не оправдаются страхи и опасения относительно предоставления Украине иностранных боевых самолетов, поэтому решение следует принимать как можно быстрее.

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