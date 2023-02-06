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Кулеба: Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 22:25

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде роботу із західними партнерами над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив увечері в понеділок в етері національного телемарафону.

"Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Gripen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку",– вважає міністр.

Очільник МЗС уточнив, що для України базовою моделлю з огляду на кількість і доступність обслуговування є американський F-16. Та це не обов’язково буде перший іноземний бойовий літак, який отримає Україна.

"Я не маю сумнівів, що ми відкриємо опцію постачання бойових літаків", – наголосив Кулеба, додавши, що єдині бар’єри партнерів у наданні Україні бойових літаків є психологічними.

Він нагадав, що такі самі перепони свого часу стояли на заваді отриманню РСЗВ HIMARS, ЗРК "Patriot" і західних танків, але Україні завжди вдавалося подолати бар’єри та розблокувати постачання цих типів озброєння.

"Україна вже зібрала такий собі танковий зоопарк. Маємо рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне відкрити позицію", – зазначив Кулеба.

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Міністр нагадав, що жодні побоювання партнерів щодо надання Україні попередніх типів озброєння не виправдалися -  і так само, вважає він, не виправдаються страхи та побоювання щодо надання Україні іноземних бойових літаків, тож рішення варто ухвалювати якнайшвидше.

Читайте також: Допомога найвищого рівня: на які військові літаки може розраховувати Україна.

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Теми: Кулеба ДмитроавіаЗбройні силиНАТО
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