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Кулеба: Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

"Європейська правда"Понеділок, 6 лютого 2023, 21:25

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде роботу із західними партнерами над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це він заявив увечері в понеділок в етері національного телемарафону.

"Не принципово, чи це буде американський F-16, шведський Gripen, французький Mirage чи Rafale, або ж Eurofighter. Принципово відкрити позицію, зняти табу та отримати першу ескадрилью літаків. Потім вже будемо визначатися, враховуючи доступність на ринку та обслуговування, на яку саме модель робити основну ставку",– вважає міністр.

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Очільник МЗС уточнив, що для України базовою моделлю з огляду на кількість і доступність обслуговування є американський F-16. Та це не обов’язково буде перший іноземний бойовий літак, який отримає Україна.

"Я не маю сумнівів, що ми відкриємо опцію постачання бойових літаків", – наголосив Кулеба, додавши, що єдині бар’єри партнерів у наданні Україні бойових літаків є психологічними.

Він нагадав, що такі самі перепони свого часу стояли на заваді отриманню РСЗВ HIMARS, ЗРК "Patriot" і західних танків, але Україні завжди вдавалося подолати бар’єри та розблокувати постачання цих типів озброєння.

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"Україна вже зібрала такий собі танковий зоопарк. Маємо рішення про надання Leopard, Challenger, Abrams і ми працюємо над отриманням французьких танків Leclerc. Тут головне відкрити позицію", – зазначив Кулеба.

Міністр нагадав, що жодні побоювання партнерів щодо надання Україні попередніх типів озброєння не виправдалися -  і так само, вважає він, не виправдаються страхи та побоювання щодо надання Україні іноземних бойових літаків, тож рішення варто ухвалювати якнайшвидше.

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Теми: Кулеба ДмитроавіаЗбройні силиНАТО
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