На Харьковщине в результате вражеского обстрела загорелась поликлиника
Вторник, 7 февраля 2023, 01:21
В результате обстрела россиян вечером 6 февраля в Волчанске Харьковской области загорелось здание местной поликлиники.
Источник: Министерство здравоохранения Украины в Facebook
Дословно: "Во время обстрела в Волчанске обломки повредили здание и две машины. Горит здание поликлиники".
Детали: О пострадавших пока не сообщается.
Напомним: Российские оккупационные войска утром 5 февраля обстреляли Херсон, в результате чего загорелся лицей.