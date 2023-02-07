На Харьковщине в результате вражеского обстрела загорелась поликлиника

В Волчанске горит здание поликлиники, фото из Facebook Минздрава

В результате обстрела россиян вечером 6 февраля в Волчанске Харьковской области загорелось здание местной поликлиники.

Источник: Министерство здравоохранения Украины в Facebook

Дословно: "Во время обстрела в Волчанске обломки повредили здание и две машины. Горит здание поликлиники".

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Детали: О пострадавших пока не сообщается.

Напомним: Российские оккупационные войска утром 5 февраля обстреляли Херсон, в результате чего загорелся лицей.