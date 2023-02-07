Шойгу анонсировал создание "спутниковой системы" для поддержки войск РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли для "повышения эффективности" войск РФ.

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли.

Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск".

Детали: По его словам, планируется рассмотреть ход проведения опытно-конструкторских работ и установить сроки их выполнения. Детали не раскрываются.