Шойгу анонсировал создание "спутниковой системы" для поддержки войск РФ
Вторник, 7 февраля 2023, 11:44
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли для "повышения эффективности" войск РФ.
Источник: РИА Новости
Прямая речь: "Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли.
Реклама:
Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск".
Детали: По его словам, планируется рассмотреть ход проведения опытно-конструкторских работ и установить сроки их выполнения. Детали не раскрываются.