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Шойгу анонсировал создание "спутниковой системы" для поддержки войск РФ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 7 февраля 2023, 12:44
Министр обороны России Сергей Шойгу, фото РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли для "повышения эффективности" войск РФ.

Источник: РИА Новости 

Прямая речь: "Рассмотрим вопрос переоснащения орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. В рамках решения этой задачи осуществляется разработка и создание спутниковой системы всепогодного дистанционного зондирования Земли.

Полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск".

Детали: По его словам, планируется рассмотреть ход проведения опытно-конструкторских работ и установить сроки их выполнения. Детали не раскрываются.

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Темы: РосcиятехнологииармияМинобороны
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