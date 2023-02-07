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"Украина - не Корея": Данилов ответил Медведеву относительно разделения по "38 параллели"

Станислав ПогориловВторник, 7 февраля 2023, 13:27
Алексей Данилов, фото: Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно развития событий в Украине "по корейскому сценарию" и разделения страны по условной параллели.

Источник: Данилов в Twitter, Медведев в Telegram

Прямая речь Данилова: "Украина - не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают".

Детали: Медведев в своей заметке заявил, что Украина якобы рассматривает возможность "корейского сценария" в войне с Россией, стремясь стать подобно Южной Корее и надеясь на освобождение оккупированных территорий.

Но, по словам Медведева, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Он также пригрозил, что Украину ждет "разделение на части".

Что предшествовало:

  • В конце марта 2022 года начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Россия попытается навязать Украине "корейский" сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.
  • Министр обороны Алексей Резников в интервью УП в августе 2022 года говорил, что невозможна "корейская история у нас - по тем причинам, что такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 14-м году". "Но Кремль это не устроило, они пошли в открытое наступление", - подчеркивал глава оборонного ведомства.

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Темы: ДаниловМедведевУкраинаРосcия
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