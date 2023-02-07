Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Украина - не Корея": Данилов ответил Медведеву относительно разделения по "38 параллели"

Станислав ПогориловВторник, 7 февраля 2023, 12:27
Украина - не Корея: Данилов ответил Медведеву относительно разделения по 38 параллели
Алексей Данилов, фото: Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно развития событий в Украине "по корейскому сценарию" и разделения страны по условной параллели.

Источник: Данилов в Twitter, Медведев в Telegram

Прямая речь Данилова: "Украина - не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают".

Реклама:

Детали: Медведев в своей заметке заявил, что Украина якобы рассматривает возможность "корейского сценария" в войне с Россией, стремясь стать подобно Южной Корее и надеясь на освобождение оккупированных территорий.

Но, по словам Медведева, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Он также пригрозил, что Украину ждет "разделение на части".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце марта 2022 года начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Россия попытается навязать Украине "корейский" сценарий и собрать все оккупированные территории в единое квазигосударственное образование.
  • Министр обороны Алексей Резников в интервью УП в августе 2022 года говорил, что невозможна "корейская история у нас - по тем причинам, что такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 14-м году". "Но Кремль это не устроило, они пошли в открытое наступление", - подчеркивал глава оборонного ведомства.

Темы: ДаниловМедведевУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Данилов
ЗРК С-400 в Крыму уничтожили новой украинской ракетой – Данилов
Данилов уверяет, что изменения правил мобилизации не будет
Данилов: Контрнаступление идет тяжело, но каждый день есть продвижение
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: