"Украина - не Корея": Данилов ответил Медведеву относительно разделения по "38 параллели"

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева относительно развития событий в Украине "по корейскому сценарию" и разделения страны по условной параллели.

Источник: Данилов в Twitter, Медведев в Telegram

Прямая речь Данилова: "Украина - не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "российскому военному кораблю" заданы, изменений не предусмотрено, Силы обороны Украины работают".

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Детали: Медведев в своей заметке заявил, что Украина якобы рассматривает возможность "корейского сценария" в войне с Россией, стремясь стать подобно Южной Корее и надеясь на освобождение оккупированных территорий.

Но, по словам Медведева, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием". Он также пригрозил, что Украину ждет "разделение на части".

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