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В результате землетрясения в Турции могли погибнуть двое украинцев

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 17:56
Последствия землетрясения в Турции, Getty Images

В результате мощного землетрясения в Турции 6 февраля вероятно погибли двое граждан Украины, а четверо травмированы; для помощи пострадавшим украинцам в город Газиантеп отправятся украинские консулы.

Об этом сообщил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Как сообщила турецкая сторона, в результате землетрясения вероятно погибли двое граждан Украины. Посольство сейчас проверяет эту информацию и принимает меры для установления личности погибших. Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания", - рассказал спикер.

Всего украинские дипломаты уже разыскали 38 граждан, а также взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска еще 19 украинцев, которые не выходят на связь.

Олег Николенко также сообщил, что МИД готовится отправить в город Газиантеп украинских консулов, как только это позволит ситуация.

"Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом тех украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", - детализировал Олег Николенко.

Как известно, рано утром 6 февраля юго-восток Турции и северо-запад Сирии всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения.

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По последним данным, количество погибших в обеих странах уже превысило 5 тысяч человек. В связи со стихийным бедствием в 10 провинциях Турции на три месяца ввели чрезвычайное положение.

Страны ЕС направили на помощь Турции более тысячи спасателей, Украина отправляет команду из 87 спасателей.

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Темы: ТурцияУкраиначрезвычайное происшествиежертвы
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