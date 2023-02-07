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Президент Грузии обвинила власть и оппозицию в дискредитации страны из-за Саакашвили

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 20:49

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник прокомментировала решение суда Тбилиси, которым бывшего грузинского президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили не выпустили за границу на лечение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

По словам Зурабишвили, решением суда "грузинский суд был приговорен к хождению по замкнутому кругу и остается в заложниках ситуации"; кроме того, продолжается "беспрецедентная дискредитация" Грузии.

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"Такая дискредитация - результат совместных усилий партии власти и оппозиции. С одной стороны, риторика правительства, его упрямые решения и непостижимая мягкостью в отношении России... которые контрастируют со строгим отношением к украинцам и нашим партнерам. С другой же стороны - сигналы, которые вредят репутации страны, некоторых представителей семьи Саакашвили, которые превратились в хорошо спланированную кампанию... оказались не менее вредными", - считает она.

Президент Грузии считает, что помилование Саакашвили этой ситуации не поможет, потому что, учитывая его предыдущие заявления и "как следствие его преступлений, которые еще не были признаны и за которые он еще не был наказан, он, как ожидается, в случае освобождения станет активным оппонентом не просто правительства, но и на самом деле репутации страны и, следовательно, ее европейских стремлений".

"Возвращение нашего лица и восстановление доверия требует еще одного усилия, еще одного осознания: со стороны правительства - что этот вопрос вредит стране, и нужно найти законное и гуманное решение; со стороны оппозиции - что Саакашвили должен раз и навсегда признать свое преступление и освободить страну и оппозицию из заложнических условий ухода от политики", - подчеркнула Зурабишвили.

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Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Темы: СаакашвилиГрузияпрезидент
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