Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Грузии обвинила власть и оппозицию в дискредитации страны из-за Саакашвили

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 21:49

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник прокомментировала решение суда Тбилиси, которым бывшего грузинского президента и гражданина Украины Михеила Саакашвили не выпустили за границу на лечение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

По словам Зурабишвили, решением суда "грузинский суд был приговорен к хождению по замкнутому кругу и остается в заложниках ситуации"; кроме того, продолжается "беспрецедентная дискредитация" Грузии.

"Такая дискредитация - результат совместных усилий партии власти и оппозиции. С одной стороны, риторика правительства, его упрямые решения и непостижимая мягкостью в отношении России... которые контрастируют со строгим отношением к украинцам и нашим партнерам. С другой же стороны - сигналы, которые вредят репутации страны, некоторых представителей семьи Саакашвили, которые превратились в хорошо спланированную кампанию... оказались не менее вредными", - считает она.

Президент Грузии считает, что помилование Саакашвили этой ситуации не поможет, потому что, учитывая его предыдущие заявления и "как следствие его преступлений, которые еще не были признаны и за которые он еще не был наказан, он, как ожидается, в случае освобождения станет активным оппонентом не просто правительства, но и на самом деле репутации страны и, следовательно, ее европейских стремлений".

"Возвращение нашего лица и восстановление доверия требует еще одного усилия, еще одного осознания: со стороны правительства - что этот вопрос вредит стране, и нужно найти законное и гуманное решение; со стороны оппозиции - что Саакашвили должен раз и навсегда признать свое преступление и освободить страну и оппозицию из заложнических условий ухода от политики", - подчеркнула Зурабишвили.

Напомним, 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

ВИДЕО ДНЯ

МИД Украины разочарован решением Тбилисского городского суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Читайте УП В Google News

Темы: СаакашвилиГрузияпрезидент
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновлено в 18:33, фотоВзрыв в Киеве: количество погибших возросло

фото"Укроборонпром" начал производить боеприпасы совместно со страной НАТО

В Киеве переименовали проспект и площадь Победы

видеоВозле Верховной рады снесли памятник Ватутину

Зеленский: Есть положительные решения по истребителям

В ОП ответили на ограничения Starlink для дронов: Не придумывайте, как навредить

Все новости...
Саакашвили
Польша хочет забрать Саакашвили на лечение: собирает в ЕС подписи под обращением к Грузии
Суд в Грузии не отпустил Саакашвили по состоянию здоровья
МИД выразил Грузии решительный протест и просит отдать Саакашвили Украине
Последние новости
18:56
В окрестностях Чернобыля проживает стадо одичавших коров, которые научились выживать самостоятельно
18:52
Украинские бойцы попали в три беспилотника, ПВО и склад боеприпасов россиян – Генштаб
18:46
Henkel хочет продать бизнес в России до конца первого квартала года
18:44
Глава правящей партии Грузии увидел "преимущество РФ в Украине", это удивило президента
18:43
Университет в Ирландии анонсировал лекции об Украине: одна из преподавательниц вызвала подозрения
18:43
TikTok разоблачил российскую сеть аккаунтов, которая распространяла пропаганду об Украине
18:42
Финляндия передаст Украине танки, скорее всего, после вступления в НАТО - WSJ
18:35
G7 рассматривает санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР, поставляющих РФ технологии для ВПК - СМИ
18:33
обновлено в 18:33, фотоВзрыв в Киеве: количество погибших возросло
18:28
фото"Укроборонпром" начал производить боеприпасы совместно со страной НАТО
Все новости...