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Байден: Мы выстроили глобальную коалицию и стоим с народом Украины против агрессии Путина

Ольга ГлущенкоСреда, 8 февраля 2023, 05:15
ДЖО БАЙДЕН, фото: GETTY IMAGES

Президент Штатов Джо Байден в речи "О состоянии государства" назвал войну России в Украине самым большим тестом для мира, и заверил, что Штаты будут поддерживать украинцев столько, сколько будет необходимо.

Источник: прямая трансляция речи Байдена

Прямая речь: "Я говорил в этой палате о грубой войне Владимира Путина против Украины.

Это было испытанием для Америки, для всего мира.

Будем ли мы отстаивать наиболее основные принципы? Будем ли мы отстаивать суверенитет, будем ли мы отстаивать право людей жить свободными от тирании? Будем ли мы отстаивать защиту демократии?

Через один год мы знаем ответ: да, мы будем!

И да, мы это сделали! Мы это сделали!

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...Мы объединили НАТО и построили глобальную коалицию. Мы выстояли против агрессии Путина.

Мы стоим с народом Украины. Мы будем стоять с вами (украинцами - ред.) столько, сколько потребуется".

Детали: Говоря об инфляции как глобальной проблеме, Байден отметил, что ее причинами являются пандемия и "несправедливая и жестокая война Путина в Украине", которая привела к перебоям в поставках и заблокировала вывоз зерна из Украины.

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Темы: СШАБайденвойнаРосcия
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