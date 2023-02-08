Россия не имеет боевой мощи для масштабного наступления в "нереалистичные сроки" – ISW
Военные аналитики пришли к выводу, что российские войска готовят наступление в Украине, для которого им не хватает боевой мощи.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Министр обороны России Сергей Шойгу провел пресс-конференцию о состоянии войны 7 февраля, вероятно, в попытке позиционировать Министерство обороны России как эффективный и вовлеченный руководящий аппарат, поскольку российские военные готовятся к новому крупному наступлению в Украине.
Шойгу заявил, что российские войска успешно развивают операции под Бахмутом и Угледаром, и утверждал, что российские войска недавно взяли под контроль Соледар, Клещеевку, Подгородное, Краснополовку, Благодатное и Николаевку в Бахмутском районе и Лобково в Запорожской области.
Аналитики предполагают, что, скорее всего, Шойгу провел эту пресс-конференцию для того, чтобы создать видимость формальности и легитимности для Министерства обороны России, которое продолжает реформировать российскую армию, готовиться к новому наступлению и создавать условия для длительной операции в Украине.
В ISW отмечают, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи.
Эксперты отмечают, что российское националистическое информационное пространство продолжает выражать обеспокоенность относительно неспособности России провести быструю и многоплановую решающую наступательную операцию в определенные сроки.
В отчете института говорится и о том, что российская государственная энергетическая компания "Газпром", возможно, создает собственную частную службу безопасности, вероятно, с целью нормализации деятельности связанных с государством военизированных групп и подрыва частных военных компаний (ЧВК).
Кремль, возможно, рассматривает возможность выполнения некоторых требований, ранее озвученных финансистом группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, чтобы наладить отношения с другими националистическими деятелями, выступающими за подобную политику.
В то же время Дума России продолжила формализацию института социальных выплат на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей консолидации административного контроля над оккупированными территориями.
Основные выводы ISW за 7 февраля:
- Шойгу, вероятно, пытается позиционировать российское Министерство обороны как эффективный и вовлеченный руководящий аппарат в то время, как российские военные готовятся к новому крупному наступлению в Украине.
- Военное командование РФ, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи.
- Российское националистическое информационное пространство продолжает выражать беспокойство по поводу неспособности России провести быструю и многоплановую решающую наступательную операцию в определенные сроки.
- "Газпром", возможно, создает собственную частную службу безопасности, вероятно, с целью нормализации деятельности, связанных с государством военизированных групп и подрыва деятельности негосударственных ЧВК.
- Возможно, Кремль выполняет некоторые требования, ранее озвученные Пригожиным, чтобы наладить отношения с другими националистическими деятелями, которые выступали за подобную политику.
- Дума России продолжила формализацию системы социальных выплат на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей консолидации административного контроля над оккупированными территориями.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки вблизи Сватово и Кременной.
- Оккупанты продолжили наземные обстрелы вокруг Бахмута.
- Захватчики не имели подтвержденных территориальных достижений на южном направлении.
- Российские чиновники, похоже, инвестируют в железнодорожную инфраструктуру для повышения эффективности военной логистики.
- По сообщениям, Министерство обороны России предлагает законопроект, который позволит всем военнослужащим, в том числе призывникам, добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях.