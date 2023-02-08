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В ГСЧС рассказали, угрожают ли землетрясения Украине

Ирина БалачукСреда, 8 февраля 2023, 13:36
В ГСЧС рассказали, угрожают ли землетрясения Украине
Владимир Демчук. Фото Укринформа

Риски землетрясения на территории Украины есть, но они далеко не такие значительные, как в Турции.

Источник: Укринформ со ссылкой на директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимира Демчука 

Прямая речь Демчука: "В первую очередь это (сообщения о вероятности землетрясения в Украине – ред.) распространяется с целью посеять панику среди населения. Безусловно, риски есть, но они не такие значительные, как на территории Турции. И сейчас говорить, что Украине угрожают такого же рода масштабные землетрясения, мы не можем".

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Детали: Он также добавил, что соответствующие специалисты могут подтвердить его слова.

Представитель ГСЧС отметил, что Украина присоединилась к ликвидации последствий трагедии, отправив своих спасателей в Турцию.

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Темы: ГСЧСУкраинастихийное бедствиеТурция
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