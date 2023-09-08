Правительство назначило временного первого заместителя главы ГСЧС
Пятница, 8 сентября 2023, 20:15
Кабинет министров на заседании 8 сентября назначил временно исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрея Даника.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram
Детали: По данным ГСЧС, с 28 января 2020 года Данык был начальником управления ГСЧС в Черкасской области. До этого возглавлял главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
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Предыстория:
- В начале августа Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нескольким должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых, как считают правоохранители, 18 января 2023 года в авиакатастрофе погиб министр внутренних дел Денис Монастырский и другое руководство МВД.
- 25 августа Кабинет министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.