Правительство назначило временного первого заместителя главы ГСЧС

Кабинет министров на заседании 8 сентября назначил временно исполняющим обязанности первого заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрея Даника.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram

Детали: По данным ГСЧС, с 28 января 2020 года Данык был начальником управления ГСЧС в Черкасской области. До этого возглавлял главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

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