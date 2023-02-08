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G7 могут наложить санкции против компаний из Китая, Ирана и КНДР из-за помощи России – СМИ

"Европейская правда"Среда, 8 февраля 2023, 23:42

Страны "Группы семи" обсуждают возможность введения санкций против компаний из Китая, Ирана и Северной Кореи, которые, как они считают, помогают России поставками запчастей и технологий военного назначения.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на информированных людей сообщает агентство Bloomberg.

Страны G7 стремятся согласовать пакет мер до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам одного из сотрудников Bloomberg, обсуждение ограничительных мер все еще находятся на ранней стадии, и действия каждой страны "Группы семи" могут не совпадать. Источник добавил, что также не определен перечень компаний, которые могут попасть под санкции.

Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против физических и юридических лиц, причастных к агрессии РФ против Украины. Среди последнего, была разоблачена сеть из 10 физических и 12 юридических лиц, которые помогали России поддерживать военно-промышленный комплекс в обход санкций, и ввело против этих лиц ограничения.

Кроме того, по данным СМИ, США готовятся ввести 200-процентные пошлины на алюминий российского производства уже на этой неделе, чтобы продолжить экономическое давление на Москву.

Как известно, Иран поставляет России беспилотники и, по неподтвержденной информации, баллистические ракеты, а Северная Корея помогала оружием частной военной компании "Вагнера".

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Темы: СШАсанкцииКитайИран
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