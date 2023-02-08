G7 можуть накласти санкції проти компаній з Китаю, Ірану й КНДР через допомогу Росії – ЗМІ

Країни "Групи семи" обговорюють можливість запровадження санкцій проти компаній із Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, як вони вважають, допомагають Росії постачанням запчастин і технологій військового призначення.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на поінформованих людей повідомляє агенція Bloomberg.

Країни G7 прагнуть узгодити пакет заходів до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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За словами одного зі співробітників Bloomberg, обговорення обмежувальних заходів все ще перебувають на ранній стадії, і дії кожної країни "Групи семи" можуть не збігатися. Джерело додало, що також не визначений перелік компаній, які можуть потрапити під санкції.

Сполучені Штати послідовно запроваджують санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії РФ проти України. Серед останнього, було викрито мережу з 10 фізичних та 12 юридичних осіб, які допомагали Росії підтримувати військово-промисловий комплекс в обхід санкцій, і запровадило проти цих осіб обмеження.

Крім того, за даними ЗМІ, США готуються запровадити 200-відсоткові мита на алюміній російського виробництва вже цього тижня, щоб продовжити економічний тиск на Москву.

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Як відомо, Іран постачає Росії безпілотники й, за непідтвердженою інформацією, балістичні ракети, а Північна Корея допомагала зброєю приватній військовій компанії "Вагнера".