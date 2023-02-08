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С начала войны в Украине возбудили более 80 тысяч дел из-за мародерства – Клименко

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 22:54
С начала войны в Украине возбудили более 80 тысяч дел из-за мародерства – Клименко
фото МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что с начала действия военного положения в Украине возбудили более 80 тысяч производств по фактам мародерства.

Источник: МВД

Прямая речь: "Мародерство во время военного положения - это имущественное преступление - как кражи, грабежи и разбои. Срок заключения за совершение кражи увеличен до 5-8 лет. По таким преступлениям есть 80 500 производств".

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Детали: Также он добавил, что в дальнейшем таких преступлений будет зарегистрировано больше: "Люди возвращаются на деоккупированные территории, в свои дома, видят разграбленные дома. Поэтому эта работа будет продолжаться и количество таких преступлений будет увеличиваться".

Относительно других преступлений Клименко отметил, что в Украине криминогенная ситуация остается управляемой: "Нагрузка на некоторые полицейские подразделения с начала войны выросла на 80%. Часть полицейских работает на освобожденных территориях, нагрузка безумная, но на сегодня мы не потеряли управляемости по криминогенной ситуации в стране".

Темы: мародерствополицияМВДКлименко
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