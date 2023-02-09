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Maxar показал пострадавший от землетрясения город в Турции

Ольга ГлущенкоЧетверг, 9 февраля 2023, 03:48
город Антакья в Турции после землетрясения, фото Maxar

Компания Maxar Technologies обнародовала фото из турецкого города Антакья, который пострадал из-за землетрясения.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: В Maxar Technologies отметили, что фото сделаны, 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, которые сильно пострадали от недавнего землетрясения.

"Повреждения можно увидеть по всей территории", - уточняют в компании и добавляют, что особенно большое количество многоэтажек, которые обвалились.

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Темы: Турциястихийное бедствие
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