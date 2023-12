Maxar показал пострадавший от землетрясения город в Турции

Компания Maxar Technologies обнародовала фото из турецкого города Антакья, который пострадал из-за землетрясения.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

Детали: В Maxar Technologies отметили, что фото сделаны, 8 февраля. Это фотографии районов города Антакья в Турции, которые сильно пострадали от недавнего землетрясения.

New satellite images from today, February 8, of areas in #Antakya, #Turkey that have been heavily affected by the recent #earthquake. Damage can be seen throughout the area, particularly with numerous high-rise apartments buildings that have collapsed. pic.twitter.com/zhK9WnJYtS