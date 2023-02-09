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Maxar показав постраждале від землетрусу місто в Туреччині

Ольга Глущенко Четвер, 9 лютого 2023, 03:48
місто Антак’я в Туреччині після землетрусу, фото Maxar

Компанія Maxar Technologies оприлюднила фото з турецького міста Антак’я, яке постраждало через землетрус.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

Деталі: У Maxar Technologies зазначили, що фото зроблені , 8 лютого. Це світлини районів міста Антак’я в Туреччині, які сильно постраждали від нещодавнього землетрусу.

"Пошкодження можна побачити по всій території", – уточняють у компанії і додають, що особливо велика кількість багатоповерхівок, які обвалилися.

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Теми: Туреччинастихійне лихо
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