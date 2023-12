Maxar показав постраждале від землетрусу місто в Туреччині

Компанія Maxar Technologies оприлюднила фото з турецького міста Антак’я, яке постраждало через землетрус.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter

Деталі: У Maxar Technologies зазначили, що фото зроблені , 8 лютого. Це світлини районів міста Антак’я в Туреччині, які сильно постраждали від нещодавнього землетрусу.

New satellite images from today, February 8, of areas in #Antakya, #Turkey that have been heavily affected by the recent #earthquake. Damage can be seen throughout the area, particularly with numerous high-rise apartments buildings that have collapsed. pic.twitter.com/zhK9WnJYtS