Maxar показав постраждале від землетрусу місто в Туреччині
Четвер, 9 лютого 2023, 02:48
Компанія Maxar Technologies оприлюднила фото з турецького міста Антак’я, яке постраждало через землетрус.
Джерело: Maxar Technologies у Twitter
Деталі: У Maxar Technologies зазначили, що фото зроблені , 8 лютого. Це світлини районів міста Антак’я в Туреччині, які сильно постраждали від нещодавнього землетрусу.
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New satellite images from today, February 8, of areas in #Antakya, #Turkey that have been heavily affected by the recent #earthquake. Damage can be seen throughout the area, particularly with numerous high-rise apartments buildings that have collapsed. pic.twitter.com/zhK9WnJYtS— Maxar Technologies (@Maxar) February 8, 2023
"Пошкодження можна побачити по всій території", – уточняють у компанії і додають, що особливо велика кількість багатоповерхівок, які обвалилися.