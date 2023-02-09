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Зеленский прибыл в Брюссель для выступления в Европарламенте и участия в саммите ЕС

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 10:15
Зеленский прибыл в Брюссель для выступления в Европарламенте и участия в саммите ЕС
Зеленский и Макрон в Брюсселе. фото из Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фото встречи президентов Украины и Франции в своем Twitter опубликовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Добро пожаловать в Брюссель, дорогой Владимир Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу к нашему Союзу", - написала глава Еврокомиссии.

Зеленский и Макрон прибыли вместе в Брюссель из Парижа, где накануне у них был совместный ужин вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Ожидается, что в Брюсселе Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС и выступит в Европейском парламенте. Это подтвердила глава Европарламента Роберта Метсола.

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"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Европейский парламент сегодня утром. Чтобы обратиться к народам Европы из Дома европейской демократии", - написала она в Twitter.

Накануне Владимир Зеленский также совершил необъявленный визит в Лондон, где выступил в Вестминстере, встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III и посетил украинских военных на обучении.

Как сообщалось, Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду вечером подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители.

Темы: ЗеленскийЕвропарламент
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