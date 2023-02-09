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В ЕС не обязывались передать Украине истребители – Bloomberg

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 17:03

Лидеры государств Европейского Союза во время саммита в Брюсселе в четверг не дали Владимиру Зеленскому обязательств по предоставлению боевой авиации.

Об этом со ссылкой на чиновника ЕС пишет агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Европейские лидеры четко дали понять Владимиру Зеленскому, что они готовы предоставить больше военной помощи Украине, но пока никто не взял на себя обязательства предоставить истребители", - отмечает издание.

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Bloomberg добавляет, что Зеленский также планирует провести встречи с "небольшими группами европейских лидеров" продолжительностью до 30 минут каждая перед тем, как вернуться в Украину.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что уже есть определенные положительные решения о передаче Украине западных истребителей, но России о них знать не следует.

Премьер Британии Риши Сунак накануне подтвердил, что Лондон готов рассматривать предоставление Украине истребителей и решение об обучении пилотов фактически является первым шагом к этому.

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Темы: помощь УкраинеистребителиЕСоружие
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