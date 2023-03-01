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В США рассматривают поставки в Украину сжиженного газа в Украине

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 09:54
Фото иллюстративное с NIKKEI.COM

Компания Sustainable Solutions из Техаса анонсировала два проекта по поставке в Украину сжиженного газа.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказал генеральный директор компании Эмиль Пенья.

По его словам, компания уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, который планируется разместить у побережья Эстонии.

"У нас есть два танкера для перевозки сжиженного газа, которые будут обслуживать этот терминал. Мы готовы запустить этот проект уже к октябрю. При этом часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть – Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине", – заявил он.

По словам Пеньи, уже на следующей неделе в Хьюстон прибудет руководство "Нафтогаза" для ведения соответствующих переговоров.

Второй проект может быть запущен гораздо раньше – в течение ближайших месяцев. Он предлагает поставки сжиженного газа специальными грузовыми автомобилями, оснащенными устройствами для регазификации сжиженного природного газа.

"Подобные перевозки достаточно распространены в США, хотя в Европе, насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено", – рассказывает Пенья.

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По его словам, компания планирует в ближайшее время начать стажировку в Польше водителей по работе на устройствах по газификации. Одновременно компания планирует получить все необходимые разрешения в ЕС и Украине.

"Конечно, это не решит всех проблем Украины с газом. Однако это позволит диверсифицировать поставки газа, повысив энергетическую безопасность Украины", – резюмирует Пенья.

Как сообщалось, США отправили почти три четверти всего своего сжиженного газа в Европу за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с одной третью в прошлом году.

Читайте также об энергетическом 2023 году в статье: Европа выиграла бой у РФ, но битва еще продолжается.

Темы: СШАУкраинагаз
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