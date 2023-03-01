Банда выдавала себя за чиновников, которые собирает деньги для ВСУ - ОГП

Преступная банда в течение года обманывала бизнесменов по всей Украине, выдавая себя за представителей местной власти, которые собирают средства для ВСУ.

Источник: сообщение Офиса Генпрокурора

Детали: Подозрение в мошенничестве получили 10 участников преступной организации.

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По данным следствия, участники преступной организации под видом оказания помощи армии подделывали письма от имени местных чиновников для сбора с субъектов хозяйствования средств в качестве благотворительной помощи ВСУ.

Организатору преступной схемы, который находится на временно оккупированной территории Луганской области, заочно сообщено о подозрении.

У подозреваемых во время обысков изъяли поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику.

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Дословно: "Предприниматели в ответ на звонки подозреваемых, которые представлялись заместителями, помощниками руководителей областных, районных, городских военных администраций, и полученные поддельные письма перечисляли средства на банковские карты мошенников, желая поддержать украинских защитников.

Таким образом за год полномасштабного вторжения РФ подозреваемые обманули по меньшей мере 58 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ривненской областей, причинив им ущерб на более чем 3 млн грн".