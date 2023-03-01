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Россия передает Китаю тонны урана, вероятно, для запуска реактора CFR-600 – Bloomberg

Алена МазуренкоСреда, 1 марта 2023, 14:49
Россия передает Китаю тонны урана, вероятно, для запуска реактора CFR-600 – Bloomberg
ФЛАГИ КНР И РФ. ФОТО GETTY IMAGES

В декабре российские инженеры доставили более 6 тысяч килограммов урана на китайский отдаленный остров Чанбяо, вероятно, для запуска реактора CFR-600.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Представители Пентагона заявляют, что поставка российской государственной корпорацией "Росатом" 12 декабря 6 477 килограммов урана подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии, где растет напряженность вокруг Тайваня и контроля над Южно-Китайским морем".

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Детали: Китайский реактор на быстрых нейтронах на острове Чанбяо является одной из ядерных установок в мире, за которой пристально следят.

Чанбяо находится всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня.

В США обеспокоены, что Китай может использовать огромную партию ядерного топлива для производства оружия.

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Представители американской разведки прогнозируют, что когда он начнет работать в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет.

Это позволит Китаю сравняться с ядерными арсеналами, которые сейчас развернуты в США и России.

По оценкам военных планировщиков, CFR-600 может сыграть решающую роль в увеличении китайских запасов боеголовок до 1500 к 2035 году с примерно 400, которые он имеет на данный момент.

Запасы ядерного оружия
Запасы ядерного оружия

По словам экспертов, Китай имеет мало средств для увеличения своих запасов плутония для ядерного оружия. Подобная торговля с Россией вызывает беспокойство в мире.

В частности, расширение ядерного партнерства между Россией и Китаем имеет огромное влияние на усилия по нераспространению ядерного оружия.

Россия и США имеют больше всего материалов для ядерного оружия
Россия и США имеют больше всего материалов для ядерного оружия

С сентября по декабрь, согласно данным RUSI, Россия экспортировала в Китай почти в 7 раз больше высокообогащенного урана для реактора CFR-600, чем весь материал, вывезенный со всего мира под эгидой США и МАГАТЭ за последние три десятилетия.

По данным RUSI Китай заплатил около 384 млн долларов за 25 000 килограммов топлива CFR-600 от "Росатома" в этот период.

Реактор CFR-600 является частью амбициозной программы Китая стоимостью 440 миллиардов долларов, направленной на то, чтобы к середине следующего десятилетия опередить США как ведущего поставщика ядерной энергии в мире.

В отличие от традиционных легководных реакторов, он работает на сочетании высокообогащенного урана и так называемого смешанного оксидного топлива, которое дает побочный продукт - плутоний, пригодный для производства оружия.

Китай также строит завод в пустыне в провинции Ганьсу, предназначенный для извлечения плутония из отработанного топлива реакторов CFR-600. Строительство завода завершится через два года.

С 2017 года Пекин прекратил добровольно сообщать МАГАТЭ о запасах плутония.

Темы: ядерное оружиеКитайРосcия
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