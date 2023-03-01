Россия передает Китаю тонны урана, вероятно, для запуска реактора CFR-600 – Bloomberg

В декабре российские инженеры доставили более 6 тысяч килограммов урана на китайский отдаленный остров Чанбяо, вероятно, для запуска реактора CFR-600.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Представители Пентагона заявляют, что поставка российской государственной корпорацией "Росатом" 12 декабря 6 477 килограммов урана подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии, где растет напряженность вокруг Тайваня и контроля над Южно-Китайским морем".

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Детали: Китайский реактор на быстрых нейтронах на острове Чанбяо является одной из ядерных установок в мире, за которой пристально следят.

Чанбяо находится всего в 220 километрах от северного побережья Тайваня.

В США обеспокоены, что Китай может использовать огромную партию ядерного топлива для производства оружия.

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Представители американской разведки прогнозируют, что когда он начнет работать в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет.

Это позволит Китаю сравняться с ядерными арсеналами, которые сейчас развернуты в США и России.

По оценкам военных планировщиков, CFR-600 может сыграть решающую роль в увеличении китайских запасов боеголовок до 1500 к 2035 году с примерно 400, которые он имеет на данный момент.

Запасы ядерного оружия

По словам экспертов, Китай имеет мало средств для увеличения своих запасов плутония для ядерного оружия. Подобная торговля с Россией вызывает беспокойство в мире.

В частности, расширение ядерного партнерства между Россией и Китаем имеет огромное влияние на усилия по нераспространению ядерного оружия.

Россия и США имеют больше всего материалов для ядерного оружия

С сентября по декабрь, согласно данным RUSI, Россия экспортировала в Китай почти в 7 раз больше высокообогащенного урана для реактора CFR-600, чем весь материал, вывезенный со всего мира под эгидой США и МАГАТЭ за последние три десятилетия.

По данным RUSI Китай заплатил около 384 млн долларов за 25 000 килограммов топлива CFR-600 от "Росатома" в этот период.

Реактор CFR-600 является частью амбициозной программы Китая стоимостью 440 миллиардов долларов, направленной на то, чтобы к середине следующего десятилетия опередить США как ведущего поставщика ядерной энергии в мире.

В отличие от традиционных легководных реакторов, он работает на сочетании высокообогащенного урана и так называемого смешанного оксидного топлива, которое дает побочный продукт - плутоний, пригодный для производства оружия.

Китай также строит завод в пустыне в провинции Ганьсу, предназначенный для извлечения плутония из отработанного топлива реакторов CFR-600. Строительство завода завершится через два года.

С 2017 года Пекин прекратил добровольно сообщать МАГАТЭ о запасах плутония.