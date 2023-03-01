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Еврокомиссия подготовила план значительного увеличения производства боеприпасов в Европе - СМИ

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 16:31

Еврокомиссия хочет представить странам-членам план, который не только обеспечит поставки боеприпасов Украине в рамках обороны от российского вторжения, но и пополнит запасы в странах ЕС.

Как пишет "Европейская правда", проект документа есть в распоряжении Spiegel.

План состоит из трех компонентов.

Первый компонент предусматривает немедленное увеличение поставок боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, в Украину. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет поддержки на сумму 1 миллиард евро для поставки боеприпасов, прежде всего 155-мм снарядов.

Второй компонент предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA с целью восполнения пробелов в запасах стран ЕС и обеспечения поставок Украине в долгосрочной перспективе.

Третий компонент призван обеспечить долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменения ситуации с безопасностью.

Чрезвычайная помощь в рамках первого компонента будет предоставляться по уже устоявшейся схеме: страны ЕС поставляют Украине боеприпасы, а взамен получают деньги из Европейского фонда мира (ЕФМ). Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось на 500 млн евро, а в декабре было принято решение увеличить его до 2 млрд евро.

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Второй компонент плана содержит четкий месседж: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло. Ситуация в корне изменилась с нападением России на Украину, и страны ЕС должны это учитывать - путем приобретения большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе.

Это должно произойти с помощью проекта EDA. Страны-члены ЕС и Украина должны свести воедино свои потребности, чтобы "разместить массовый заказ и дать промышленности четкий сигнал о спросе", говорится в документе. По мнению Еврокомиссии, только если промышленность будет уверена, что такой спрос существует, она будет готова увеличить свои производственные мощности в долгосрочной перспективе.

Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше. 25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.

Третий компонент должен решить основную проблему: "быстрое уменьшение" запасов боеприпасов в странах ЕС и недостаточные мощности для их производства, которые теперь должны быть "быстро увеличены".

Еврокомиссия видит себя больше в роли посредника и организатора, например, выявляя пробелы в производственных мощностях и помогая с закупками. Реальная ответственность за производство возложена на промышленность и правительства стран ЕС.

Ожидается, что министры обороны стран ЕС обсудят предложения на неформальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на следующем саммите глав государств и правительств в конце марта.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал ЕС сосредоточиться на скорейшем приобретении боеприпасов для Украины для запуска промышленного производства, вместо того, чтобы отправлять имеющиеся запасы.

Темы: ЕСоружиеЕврокомиссия
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