Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России засекретили данные о владельцах недвижимости: это повредит расследованиям журналистов

Алена МазуренкоСреда, 1 марта 2023, 15:49
В России засекретили данные о владельцах недвижимости: это повредит расследованиям журналистов
российский олигарх Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в Севастополе GETTY IMAGES

В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о владельцах недвижимости, которые журналисты использовали в расследованиях.

Источник: Meduza

Детали: Сообщается, что с 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону "О персональных данных", согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о владельцах в выписках Единого государственного реестра недвижимости без их личного согласия.

Реклама:

Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Любые другие третьи лица теперь не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 февраля журналисты "Проекта"  опубликовали расследование об оффшорах российского диктатора Владимира Путина.
  • В частности, Путин и гимнастка и вероятная мать его детей Алина Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами из кипрского оффшора Ermira Consultants - эта компания является "общаком" для президента РФ и его окружения.
  • Кабаева и ее родственники через подставных лиц и "прокладку" Путина владеют недвижимостью на не менее 120 млн долларов.

Темы: РосcияСМИолигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: