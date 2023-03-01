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В России засекретили данные о владельцах недвижимости: это повредит расследованиям журналистов

Алена МазуренкоСреда, 1 марта 2023, 16:49
российский олигарх Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в Севастополе GETTY IMAGES

В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о владельцах недвижимости, которые журналисты использовали в расследованиях.

Источник: Meduza

Детали: Сообщается, что с 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону "О персональных данных", согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о владельцах в выписках Единого государственного реестра недвижимости без их личного согласия.

Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Любые другие третьи лица теперь не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.

Напомним:

  • 28 февраля журналисты "Проекта"  опубликовали расследование об оффшорах российского диктатора Владимира Путина.
  • В частности, Путин и гимнастка и вероятная мать его детей Алина Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами из кипрского оффшора Ermira Consultants - эта компания является "общаком" для президента РФ и его окружения.
  • Кабаева и ее родственники через подставных лиц и "прокладку" Путина владеют недвижимостью на не менее 120 млн долларов.

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Темы: РосcияСМИолигархи
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