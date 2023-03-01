В России засекретили данные о владельцах недвижимости: это повредит расследованиям журналистов

российский олигарх Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в Севастополе GETTY IMAGES

В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о владельцах недвижимости, которые журналисты использовали в расследованиях.

Источник: Meduza

Детали: Сообщается, что с 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону "О персональных данных", согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о владельцах в выписках Единого государственного реестра недвижимости без их личного согласия.

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Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Любые другие третьи лица теперь не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.

Напомним:

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