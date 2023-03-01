В России засекретили данные о владельцах недвижимости: это повредит расследованиям журналистов
Среда, 1 марта 2023, 16:49
В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о владельцах недвижимости, которые журналисты использовали в расследованиях.
Источник: Meduza
Детали: Сообщается, что с 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону "О персональных данных", согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о владельцах в выписках Единого государственного реестра недвижимости без их личного согласия.
Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов.
Любые другие третьи лица теперь не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.
Напомним:
- 28 февраля журналисты "Проекта" опубликовали расследование об оффшорах российского диктатора Владимира Путина.
- В частности, Путин и гимнастка и вероятная мать его детей Алина Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами из кипрского оффшора Ermira Consultants - эта компания является "общаком" для президента РФ и его окружения.
- Кабаева и ее родственники через подставных лиц и "прокладку" Путина владеют недвижимостью на не менее 120 млн долларов.
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