В России засекретили данные о владельцах недвижимости: это повредит расследованиям журналистов

российский олигарх Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в Севастополе GETTY IMAGES

В России по новому закону о персональных данных засекретили сведения о владельцах недвижимости, которые журналисты использовали в расследованиях.

Источник: Meduza

Детали: Сообщается, что с 1 марта 2023 года в России вступили в силу поправки к закону "О персональных данных", согласно которым Росреестр перестал публиковать сведения о владельцах в выписках Единого государственного реестра недвижимости без их личного согласия.

Возможность получения полной выписки в Росреестре сохраняется у супругов, кадастровых инженеров, нотариусов, сотрудников правоохранительных и судебных органов.

Любые другие третьи лица теперь не смогут получить эту информацию без подтверждающего заявления владельца недвижимости.

Напомним:

28 февраля журналисты "Проекта" опубликовали расследование об оффшорах российского диктатора Владимира Путина.

В частности, Путин и гимнастка и вероятная мать его детей Алина Кабаева живут вместе в резиденции на Валдае и пользуются средствами из кипрского оффшора Ermira Consultants - эта компания является "общаком" для президента РФ и его окружения.

Кабаева и ее родственники через подставных лиц и "прокладку" Путина владеют недвижимостью на не менее 120 млн долларов.