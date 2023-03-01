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В Росії засекретили дані про власників нерухомості: це зашкодить рослідуванням журналістів

Альона Мазуренко Середа, 1 березня 2023, 16:49
російський олігарх Аркадій Ротенберг і Володимир Путін у Севастополі GETTY IMAGES

У Росії за новим законом про персональні дані засекретили відомості про власників нерухомості, які журналісти  використовували в розслідуваннях.

Джерело: Meduza

Деталі: Повідомляється, що з 1 березня 2023 року в Росії набули чинності поправки до закону "Про персональні дані", згідно з якими Росреєстр перестав публікувати відомості про власників у виписках Єдиного державного реєстру нерухомості без їхньої особистої згоди.

Можливість отримання повної виписки в Росреєстрі зберігається у подружжя, кадастрових інженерів, нотаріусів, співробітників правоохоронних і судових органів.

Будь-які інші треті особи тепер не зможуть отримати цю інформацію без підтверджувальної заяви власника нерухомості.

Нагадаємо: 

  • 28 лютого журналісти "Проекту" опублікували розслідування про офшори російського диктатора Володимира Путіна
  • Зокрема, Путін і гімнастка та ймовірна мати його дітей Аліна Кабаєва живуть разом у резиденції на Валдаї та користуються коштами з кіпрського офшору Ermira Consultants - ця компанія є "общаком" для президента і його оточення. 
  • Кабаєва та її родичі через підставних осіб та "прокладку" Путіна володіють нерухомістю на щонайменше 120 млн доларів.

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Теми: РосіяЗМІолігархи
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