В Росії засекретили дані про власників нерухомості: це зашкодить рослідуванням журналістів
Середа, 1 березня 2023, 15:49
У Росії за новим законом про персональні дані засекретили відомості про власників нерухомості, які журналісти використовували в розслідуваннях.
Джерело: Meduza
Деталі: Повідомляється, що з 1 березня 2023 року в Росії набули чинності поправки до закону "Про персональні дані", згідно з якими Росреєстр перестав публікувати відомості про власників у виписках Єдиного державного реєстру нерухомості без їхньої особистої згоди.
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Можливість отримання повної виписки в Росреєстрі зберігається у подружжя, кадастрових інженерів, нотаріусів, співробітників правоохоронних і судових органів.
Будь-які інші треті особи тепер не зможуть отримати цю інформацію без підтверджувальної заяви власника нерухомості.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- 28 лютого журналісти "Проекту" опублікували розслідування про офшори російського диктатора Володимира Путіна.
- Зокрема, Путін і гімнастка та ймовірна мати його дітей Аліна Кабаєва живуть разом у резиденції на Валдаї та користуються коштами з кіпрського офшору Ermira Consultants - ця компанія є "общаком" для президента і його оточення.
- Кабаєва та її родичі через підставних осіб та "прокладку" Путіна володіють нерухомістю на щонайменше 120 млн доларів.