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Шольц обещает нарастить производство боеприпасов на фоне войны в Украине

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 18:16

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду объявил об обязательствах Берлина нарастить производство боеприпасов, а также мощностей по ремонту вооружения, чтобы усилить поддержку Украины против полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, которые позволяют нам обеспечить достаточное снабжение запасных частей, а также создать возможности для ремонта оружия, используемого в войне, за пределами Украины", - сказал Шольц.

Он добавил, что Германия "обеспечит современное производство боеприпасов, как для оружия, которое мы сами поставляем, так и для того, что происходит из старых запасов, которые есть в Восточной Европе".

Уменьшение запасов боеприпасов вызывает большое беспокойство в ЕС, поскольку с украинской и российской сторон их ежедневно расходуется десятки тысяч.

Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно, все равно она расходует их быстрее, чем Европа способна производить. Сейчас США и ЕС пытаются увеличить производство как для поставок Украине, так и для пополнения собственных запасов.

По данным СМИ, Еврокомиссия хочет представить странам-членам трехэтапный план, который не только обеспечит поставки боеприпасов Украине в рамках обороны от российского вторжения, но и пополнит запасы в странах ЕС.

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Сама Германия, как известно, подписала контракты с концерном Rheinmetall о возобновлении производства боеприпасов для зенитных установок Gepard, которые она поставила Киеву.

Темы: Шольцоружие
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