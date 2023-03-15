При Минобороны создали департамент, который будет бороться с коррупцией
При Минобороны Украины создали Департамент по вопросам предотвращения коррупции – призывают сообщать туда о нарушениях и ищут людей в штат.
Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента Сергея Степаняна
Прямая речь: "Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен с Управления до Департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение. Моя задача - реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью. Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках".
Детали: Минобороны призвало общественность обращаться в новосозданный департамент в случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок.
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Предыстория:
- Ранее Zn.ua со ссылкой на соглашение Министерства обороны о закупке продуктов сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Минобороны назвало эту информацию введением в заблуждение и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ. Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
- В конце февраля Министерство обороны опубликовало обновленные договора по закупке продуктов для армии, согласно которым, услуга по обеспечению питания будет составлять от 137 до 144, гривен, сроки контрактов сократили, а цены на продукты снизились. В частности, яйца будут стоить – 8-9 гривен.