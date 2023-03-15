При Минобороны создали департамент, который будет бороться с коррупцией

При Минобороны Украины создали Департамент по вопросам предотвращения коррупции – призывают сообщать туда о нарушениях и ищут людей в штат.

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента Сергея Степаняна

Прямая речь: "Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен с Управления до Департамента и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение. Моя задача - реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции. Одним из элементов работы на системном уровне мы видим более тесное взаимодействие с общественностью. Министром обороны внедряется реформа оборонных закупок, принято решение по обеспечению прозрачности в закупках".

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Детали: Минобороны призвало общественность обращаться в новосозданный департамент в случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок.

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