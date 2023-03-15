Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

При Міноборони створили департамент, який боротиметься з корупцією

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 12:33
При Міноборони створили департамент, який боротиметься з корупцією
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ PIXABAY

При Міністерстві оборони України створили Департамент із питань запобігання корупції – закликають повідомляти туди про порушення і шукають людей в штат.

Джерело: пресслужба Міноборони із посиланням на виконуючого обов‘язки директора департаменту Сергія Степаняна

Пряма мова: "Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання – реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях".

Деталі: Міноборони закликало громадськість звертатися до новоствореного департаменту у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

Знати більше: Від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці. Що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Мінобороникорупціяробота
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

Усі новини...
Міноборони
"Рамштайн" обговорить нову допомогу Україні 15 березня
Звільнений після корупційного скандалу заступник Резнікова вперше відповів на звинувачення
Полковник Міноборони погорів на хабарі за зняття з військового обліку
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...