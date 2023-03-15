При Міноборони створили департамент, який боротиметься з корупцією
При Міністерстві оборони України створили Департамент із питань запобігання корупції – закликають повідомляти туди про порушення і шукають людей в штат.
Джерело: пресслужба Міноборони із посиланням на виконуючого обов‘язки директора департаменту Сергія Степаняна
Пряма мова: "Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання – реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях".
Деталі: Міноборони закликало громадськість звертатися до новоствореного департаменту у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.
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Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Грудневу угоду з "Актив компані" від імені міністерства підписав Богдан Хмельницький, який фігурував у справі про розкрадання 580 тисяч доларів під час закупівлі військової амуніції.
- Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
- В кінці лютого Міністерство оборони опублікувано оновлені договори по закупівлю продуктів для армії, згідно з якими, послуга із забезпечення харчування складатиме від 137 до 144, гривень, терміни контрактів зменшили, а ціни на продукти знизилися. Зокрема яйця коштуватимуть – 8-9 гривень.