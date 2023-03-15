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При Міноборони створили департамент, який боротиметься з корупцією

Тетяна ЛозовенкоСереда, 15 березня 2023, 11:33
При Міноборони створили департамент, який боротиметься з корупцією
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ PIXABAY

При Міністерстві оборони України створили Департамент із питань запобігання корупції – закликають повідомляти туди про порушення і шукають людей в штат.

Джерело: пресслужба Міноборони із посиланням на виконуючого обов‘язки директора департаменту Сергія Степаняна

Пряма мова: "Зараз ми перезавантажуємо і посилюємо антикорупційний підрозділ Міністерства оборони України. Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу. Моє завдання – реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Одним з елементів роботи на системному рівні ми бачимо більш тісну взаємодію з громадськістю. Міністром оборони впроваджується реформа оборонних закупівель, ухвалено рішення щодо забезпечення прозорості у закупівлях".

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Деталі: Міноборони закликало громадськість звертатися до новоствореного департаменту у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель.

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Теми: Мінобороникорупціяробота
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