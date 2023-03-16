После передачи Украине 14 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 Бундесверу придется ждать замены минимум три года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

Издание ознакомилось с конфиденциальной контрактной документацией на закупку не менее десяти новых артиллерийских систем на сумму около 184 миллионов евро, в которой указано, что производитель Krauss-Maffei Wegmann может поставить первые шесть гаубиц не ранее 2025 года.

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Если все пойдет по плану, то еще четыре должны поступить в Бундесвер в 2026 году.

Бюджетный комитет парламента должен обсудить проект от военного ведомства 29 марта и, как ожидается, утвердит его.

Однако в другом конфиденциальном сообщении о закупке военное ведомство уже предупреждает о предстоящих задержках. Риск задержки оценивается как "от среднего до высокого" из-за напряженной ситуации на рынке электронных компонентов.

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Министерство обороны также классифицирует риск повышения цен как "очень значительный".

Министр обороны Борис Писториус объявил быструю замену гаубиц одним из своих важнейших приоритетов.

Напомним, британская армия покупает у Швеции современные самоходные артиллерийские установки на замену тем, которые передала Украине.