Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину – ОВА

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 06:53
Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину – ОВА
Последствия обстрела Никопольщины. Фото из Telegram председателя ОВА

Ночью 2 марта российские захватчики совершили два артиллерийских обстрела Никопольщины в Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью Никопольщина пережила два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии. Под прицелом были Никополь и Червоногригорьевская громада".

Реклама:

Детали: Лысак сообщил, что в результате обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. Кроме того, российские снаряды задели 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто, оборвали линии электропередач и повредили водопровод.

По данным ОГА, люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьобстрелНикополь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 16 погибших и 83 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
Все новости...
Реклама: