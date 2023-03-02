Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину – ОВА

Ночью 2 марта российские захватчики совершили два артиллерийских обстрела Никопольщины в Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью Никопольщина пережила два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии. Под прицелом были Никополь и Червоногригорьевская громада".

Детали: Лысак сообщил, что в результате обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. Кроме того, российские снаряды задели 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто, оборвали линии электропередач и повредили водопровод.

По данным ОГА, люди не пострадали.