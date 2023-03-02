Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг ночью дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину – ОВА

"Украинская правда"Четверг, 2 марта 2023, 07:53
Последствия обстрела Никопольщины. Фото из Telegram председателя ОВА

Ночью 2 марта российские захватчики совершили два артиллерийских обстрела Никопольщины в Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Этой ночью Никопольщина пережила два обстрела. Россияне били из тяжелой артиллерии. Под прицелом были Никополь и Червоногригорьевская громада".

Детали: Лысак сообщил, что в результате обстрелов повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека. Кроме того, российские снаряды задели 8 многоэтажек, 5 гаражей и 3 авто, оборвали линии электропередач и повредили водопровод.

По данным ОГА, люди не пострадали.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьобстрелНикополь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя

Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии

Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

В ISW прокомментировали возможный отход Сил обороны из части Бахмута

фото"Хорошо возвращаться в Украину" – президент Европарламента

США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley на $400 млн

Все новости...
Днепропетровская область
Враг ночью ударил по Никополю, повреждены транспортное и промышленные предприятия
Над Днепропетровской областью уничтожены два беспилотника
РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область – ОВА
Последние новости
11:00
Тысячи людей вышли на протесты в Греции из-за масштабной железнодорожной аварии
10:44
Физическая активность может помочь при лечении депрессии - исследование
10:32
Восемь украинских областей были под обстрелом россиян, есть убитые гражданские
10:11
Ювелирный бренд Pandora планирует перейти на производство из переработанных серебра и золота
09:53
Беспилотник атаковал нефтепровод в Белгородской области – СМИ
09:50
Конкурс на директора НАБУ: стали известны 3 победителя
09:41
Украинская оборона Бахмута под сильным давлением, разрушены два ключевых моста - разведка Британии
09:24
видеоМинобороны РФ заявило, якобы Шойгу побывал в Украине
09:06
Концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине
08:50
фотоКомандующий ССО съездил в Бахмут
Все новости...