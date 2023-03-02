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Зеленский об ударе по Запорожью: Россияне будут отвечать за все, зло не воцарится

Станислав ПогориловЧетверг, 2 марта 2023, 09:12
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар российских захватчиков по Запорожью.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Запорожье. Ночью оккупанты ударили по центру города. Есть попадание в многоэтажку. Разрушены 3, 4, 5-й этажи. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы".

Детали: По словам президента, государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. "Но зло не воцарится на нашей земле. Мы изгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: По меньшей мере 3 человека погибли в результате ночного удара россиян по жилому дому в Запорожье 2 марта, ранее было известно о 2 жертвах оккупантов.

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Темы: ЗапорожьеЗеленскийвойнажертвы
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