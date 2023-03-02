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Две трети украинцев считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и Украина победит

Ирина БалачукЧетверг, 2 марта 2023, 09:42
Две трети украинцев считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и Украина победит
Российские солдаты готовятся запускать дрон. Фото из Telegram Минобороны РФ

Большинство украинцев убеждены, что Россия исчерпывает свои ресурсы в войне, и что Украина с помощью партнеров может победить не в отдаленном будущем.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 февраля

Дословно КМИС: "Большинство украинцев – 67% – считают, что Россия исчерпывает свои ресурсы и что для Украины реально вместе с партнерами не в отдаленном будущем одержать победу". 

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Детали: 22% опрошенных верят, что россияне имеют еще значительный запас ресурсов и что война будет длительной, изнурительной и с туманным концом.

Еще 11% не смогли определиться с мнением по этому вопросу.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины подавляющее большинство населения считают, что Россия исчерпывает ресурсы и что завершение войны на приемлемых для Украины условиях реально.

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В частности, среди жителей Востока и Юга так считают 64% (против, соответственно, 23% и 25%, которые уверены, что Россия имеет значительный запас ресурсов). 

 

Исследование проходило 14-22 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: опросРосcиявойна
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