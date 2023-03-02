В рядах СБУ разоблачили подполковника-сторонницу "русского мира"

Правоохранители разоблачили сотрудницу управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, которая оправдывала войну России против Украины и отрицала вооруженную агрессию РФ.

Источник: пресс-службы СБУ и ГБР

Детали: По данным следствия, подполковник активно продуцировала "месседжи" российской пропаганды и продвигала антиукраинские взгляды.

В частности, женщина убеждала, что война в Украине выгодна, прежде всего, Соединенным Штатам Америки, отмечала, что "Запад преследует собственные интересы", а также, что именно из-за Украины, а не из-за России, как страны-агрессора, все европейские страны страдают из-за повышения тарифов и санкций.

В разговорах служащая восхищалась политикой самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко и жалела, что Виктор Янукович покинул Украину в 2014 году.

Женщина отмечала, что именно украинская власть "виновата в полномасштабном вторжении РФ" из-за того, что не признала "автономными" Донецкую и Луганскую области. Кроме того, чиновница не верит в обстрелы востока Украины россиянами, ведь "они приняли решение их защищать", а украинских военных обвиняет в постоянных "провокациях".

Указано, что женщина проходила службу в правоохранительном органе с 1996 года, однако ранее подобных настроений не проявляла.

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Сейчас она отстранена от занимаемой должности и выведена в распоряжение.

Женщине объявлено подозрение в оправдании, признании правомерной, а также отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершенном должностным лицом.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.