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У лавах СБУ викрили підполковника-прихильницю "руского міра"

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 березня 2023, 15:13
фото СБУ

Правоохоронці викрили співробітницю управління Служби безпеки України в Рівненській області, яка виправдовувала війну Росії проти України та заперечувала збройну агресію РФ.

Джерело: пресслужби СБУ та ДБР

Деталі: За даними слідства, підполковниця активно продукувала "меседжі" російської пропаганди та просувала антиукраїнські погляди.

Зокрема, жінка переконувала, що війна в Україні вигідна, перш за все, Сполученим Штатам Америки, наголошувала, що "Захід переслідує власні інтереси", а також, що саме через Україну, а не через Росію, як країну-агресора, всі європейські країни страждають через підвищення тарифів та санкції.

У розмовах службовиця захоплювалась політикою самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка та шкодувала, що Віктор Янукович покинув Україну у 2014 році.

Жінка наголошувала, що саме українська влада "винна у повномасштабному вторгненні РФ" через те, що не визнала "автономними" Донецьку та Луганську області. Крім того, посадовиця не вірить в обстріли сходу України росіянами, адже "вони прийняли рішення їх захищати", а українських військових звинувачує у постійних "провокаціях".

Вказано, що жінка проходила службу в правоохоронному органі з 1996 року, проте раніше подібних настроїв не проявляла.

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Наразі вона відсторонена від займаної посади та виведена в розпорядження. 

Жінці оголошено підозру у виправдуванні, визнанні правомірною, а також запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, вчиненому службовою особою.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

 

Теми: СБУДБР
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