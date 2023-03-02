Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У лавах СБУ викрили підполковника-прихильницю "руского міра"

Валентина РоманенкоЧетвер, 2 березня 2023, 14:13
У лавах СБУ викрили підполковника-прихильницю руского міра
фото СБУ

Правоохоронці викрили співробітницю управління Служби безпеки України в Рівненській області, яка виправдовувала війну Росії проти України та заперечувала збройну агресію РФ.

Джерело: пресслужби СБУ та ДБР

Деталі: За даними слідства, підполковниця активно продукувала "меседжі" російської пропаганди та просувала антиукраїнські погляди.

Реклама:

Зокрема, жінка переконувала, що війна в Україні вигідна, перш за все, Сполученим Штатам Америки, наголошувала, що "Захід переслідує власні інтереси", а також, що саме через Україну, а не через Росію, як країну-агресора, всі європейські країни страждають через підвищення тарифів та санкції.

У розмовах службовиця захоплювалась політикою самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка та шкодувала, що Віктор Янукович покинув Україну у 2014 році.

Жінка наголошувала, що саме українська влада "винна у повномасштабному вторгненні РФ" через те, що не визнала "автономними" Донецьку та Луганську області. Крім того, посадовиця не вірить в обстріли сходу України росіянами, адже "вони прийняли рішення їх захищати", а українських військових звинувачує у постійних "провокаціях".

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що жінка проходила службу в правоохоронному органі з 1996 року, проте раніше подібних настроїв не проявляла.

Наразі вона відсторонена від займаної посади та виведена в розпорядження. 

Жінці оголошено підозру у виправдуванні, визнанні правомірною, а також запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, вчиненому службовою особою.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

 

Теми: СБУДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: