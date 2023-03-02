Помогали Путину прятать миллионы: в Швейцарии будут судить 4-х банкиров

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение четырем банкирам в помощи скрыть десятки миллионов швейцарских франков от имени Владимира Путина в одном из первых судебных дел на Западе, которое непосредственно касается активов, якобы принадлежащих российскому президенту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Четыре обвиняемых были сотрудниками швейцарской дочерней компании Газпромбанка, в том числе ее исполнительный директор Роман Абдулин.

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Согласно обвинительному заключению, копию которого суд Цюриха предоставил Financial Times, банкиры проявили преступную халатность, позволив открыть счета в Швейцарии от имени Сергея Ролдугина, виолончелиста и крестного отца дочери Путина, не ставя под сомнение происхождение поступавших через них средств.

"Общеизвестно, что президент России Путин официально имеет доход чуть более 100 тысяч швейцарских франков и не является богатым, но на самом деле владеет огромными активами, которыми управляют приближенные к нему люди", - говорится в обвинительном заключении. "Ролдугин... был подставным лицом", - добавляют прокуроры.

Представитель Газпромбанка Швейцарии, который находится в процессе сворачивания своей деятельности в результате международных санкций против России, отрицает обвинения против сотрудников банка, но отказался предоставлять дальнейшие комментарии относительно "продолжающегося судебного процесса".

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Все четверо считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.

Прокуроры утверждают, что в Газпромбанке на Ролдугина была проведена минимальная надлежащая проверка.

Согласно обвинительному заключению, банкиры подписали декларации о том, что виолончелист не является "политически значимым лицом" - формальное определение, которое вызвало бы дополнительную проверку - несмотря на широкое распространение публичных сообщений о его связях с Кремлем и Путиным.

Счета, открытые банкирами в Швейцарии, указывали на то, что Ролдугин имел активы по меньшей мере на $50 млн и планировал ежегодно переводить в страну более $10 млн через сложный водопад подставных компаний и счетов. "Задекларированные активы в целом никоим образом не были похожи на собственные активы Ролдугина", - утверждает прокуратура.

В официальном банковском досье на Ролдугина содержалась лишь распечатка веб-сайта Мариинского театра в Санкт-Петербурге, где Ролдугин был дирижером, и единственный отрицательный результат поиска в базе данных Worldcheck, которая проверяет соблюдение требований законодательства.

Прокуроры утверждают, что обвиняемые были полностью осведомлены о настоящем значении и связях Ролдугина.

В обвинительном заключении также подробно описано, как компании, созданные на имя Ролдугина, были основаны должностными лицами банка "Россия", который пытался скрыть свою причастность, используя анонимные адреса электронной почты.

"Банк "Россия" является банком ведущих российских политиков, а его мажоритарный акционер и председатель правления [Юрий Ковальчук] считается казначеем Путина", - отмечается в обвинительном заключении.

Дело было открыто в результате утечки Панамского архива в 2016 году.

Международный консорциум медиаорганизаций, включая немецкий журнал Der Spiegel и британскую газету Guardian, на основе анализа документов выделил дела Ролдугина, подчеркнув его близость к Путину, банку "Россия" и огромное необъяснимое состояние.

Finma, швейцарский регулятор финансовых рынков, начал расследование против Газпромбанка в результате утечки информации. В 2018 году регулятор пришел к выводу, что банк "серьезно нарушил требования по надлежащей осмотрительности в борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", и наложил на него суровые штрафы.

Он также подал жалобу в кантональную прокуратуру Цюриха, что привело к официальному уголовному расследованию.

Прокуроры требуют тюремного заключения для всех четырех банкиров. Судебный процесс начнется в Цюрихе 8 марта.