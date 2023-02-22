"Слуга" Трухин пошел на сделку со следствием и признал, что предлагал взятку

Суд вынес приговор депутату "Слуги народа" Александру Трухину: он пошел на соглашение со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда

Прямая речь прокурора: "Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной... и обвиняемым Трухиным...

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Мы пришли к согласию, что действительно это соглашение будет соответствовать общественному интересу, учитывая, что Трухин как народный депутат за время войны не убежал, не принимал каких-либо антиукраинских мер, а наоборот занимал проукраинскую позицию. Он много предоставлял документов, где он принимал часть в каких мероприятиях на международном уровне."

Прямая речь Трухина: "Я хотел бы сказать большое спасибо команде НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро – УП), потому что они очень корректно и правильно занимали свою позицию, не злоупотребляли своими полномочиями, очень корректно вели это дело. Я считаю, что, наверное, корректно ведут и другие дела. Очень профессионально работала команда Специализированной антикоррупционной прокуратуры...

Я понимаю, что не нужно загружать ни суд, ни прокуратуру объяснением, дополнительными разбирательствами, расходованиями денег налогоплательщиков и свое время... Лучше, если человек не прав, прийти к согласию и найти пути решения, которые будут справедливы, правдивы.

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Понимаю, что сделал глупость, и она неправильна. Готов понести за это наказание."

Детали: Трухин и Специализированная антикоррупционная прокуратура подписали соглашение 17 февраля 2023 года. По его условиям, депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов". По словам прокурора, таким образом нардеп, в частности, подтвердит свое раскаяние.

Также "слуга" должен заплатить штраф – 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма по статье, которую инкриминируют Трухину.

Залог, который депутат вносил во время следствия, тоже перечислят на ВСУ – это 49,6 тысяч гривен.

Соглашение со следствием должен утвердить суд, если он решит, что договоренность между депутатом и прокуратурой отвечает интересам общества.

При заключении соглашения Трухин рассказал, за что именно он предлагал взятку – за то, чтобы как можно скорее покинуть место ДТП. Прокурор подчеркнул, что это соглашение никак не касается участия "слуги" в самой аварии.

Это, по мнению обвинения, означает, что преступление Трухина не было столь опасным, чтобы назначать ему более тяжкое наказание, чем штраф. Также на выбор санкции повлияло наличие у нардепа двух детей и поощрений от государственных органов.

Если суд утвердит соглашение со следствием, то после вступления приговора в силу Трухин потеряет мандат народного избранника.

В суде Трухин подтвердил, что во время ДТП в 2021 году предложил полиции "150 тысяч чего-то" (в оригинальной фразе депутат сказал "конфет, шоколадок, печенек" – УП). Самостоятельно депутат не захотел пересказывать события в тот день, объяснив, что ему некомфортно это делать.

"Слуга" не смог сказать, в какой же валюте он предлагал взятку. При этом заверил, что в тот момент у него не было денег, а его фраза "была больше эмоциональной и даже до конца не обоснованой".

Обновлено в 16:26: Суд утвердил соглашение и признал Трухина виновным в преступлении.

Обжаловать этот приговор депутат может только в том случае, если его соглашение было недобровольным. Во время заседания он подтвердил, что согласен на все условия.

Приговор вступит в силу после того, как истечет срок подачи жалобы.

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