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Секретарь СНБО прогнозирует, что РФ лопнет как "херсонский арбуз" и припомнил Путину слова о "военторгах"

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 23:40
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ. ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация вскоре лопнет как переспелый херсонский арбуз. Данилов также припомнил российскому диктатору его слова по Крыму от 2014 года о "военторгах, где можно приобрести все необходимое".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Детали: Сначала Данилов вспомнил российскому диктатору Владимиру Путину его слова в начале российско-украинской войны в 2014 году.

Тогда Путин заявил, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге".

В 2023-м году Данилов прогнозирует, что теперь "военторги" заработают в РФ, в ближайшее время - на Кавказе.

Комментируя события во в Брянской области РФ и возможные дальнейшие подобные инциденты, Данилов заявил, что "сеть военторгов очень развита на территории РФ".

Прямая речь: "Мы будем видеть в ближайшее время очень много разнообразия использования продукции военторгов на территории Российской Федерации.

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Увидите, это будет лавина, которую остановить будет невозможно...

В ближайшее время военторг будет обязательно находиться на Кавказе. Филиалов военторгов там будет очень много: они будут в Чечне, Ичкерии, Дагестане, Ингушетии. Они будут в огромном количестве городов и районов Кавказа.

И то, что Путин отменил визит где-то в те районы, - это испуг от того, что там могли произойти действия, связанные с российскими военторгами".

Детали: Данилов также считает, что распад России неизбежен, и это произойдет "при нашей жизни".

По его словам, в Брянской области действовали граждане России, которые имеют право на территории РФ делать те вещи, которые считают нужными.

Прямая речь: "Это будет в ближайшее время. Это будет при нашей жизни и распад России - он неизбежен. И я уже неоднократно говорил, что Запад должен к этому готовиться...

Запад должен готовиться, что Россия лопнет. Она лопнет как наш переспелый херсонский арбуз и это будет в ближайшее время и начнется это с Кавказа".

Темы: ДаниловРосcиявойна
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