Секретарь СНБО прогнозирует, что РФ лопнет как "херсонский арбуз" и припомнил Путину слова о "военторгах"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация вскоре лопнет как переспелый херсонский арбуз. Данилов также припомнил российскому диктатору его слова по Крыму от 2014 года о "военторгах, где можно приобрести все необходимое".

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Детали: Сначала Данилов вспомнил российскому диктатору Владимиру Путину его слова в начале российско-украинской войны в 2014 году.

Тогда Путин заявил, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге".

В 2023-м году Данилов прогнозирует, что теперь "военторги" заработают в РФ, в ближайшее время - на Кавказе.

Комментируя события во в Брянской области РФ и возможные дальнейшие подобные инциденты, Данилов заявил, что "сеть военторгов очень развита на территории РФ".

Прямая речь: "Мы будем видеть в ближайшее время очень много разнообразия использования продукции военторгов на территории Российской Федерации.

ВИДЕО ДНЯ

Увидите, это будет лавина, которую остановить будет невозможно...

В ближайшее время военторг будет обязательно находиться на Кавказе. Филиалов военторгов там будет очень много: они будут в Чечне, Ичкерии, Дагестане, Ингушетии. Они будут в огромном количестве городов и районов Кавказа.

И то, что Путин отменил визит где-то в те районы, - это испуг от того, что там могли произойти действия, связанные с российскими военторгами".

Детали: Данилов также считает, что распад России неизбежен, и это произойдет "при нашей жизни".

По его словам, в Брянской области действовали граждане России, которые имеют право на территории РФ делать те вещи, которые считают нужными.

Прямая речь: "Это будет в ближайшее время. Это будет при нашей жизни и распад России - он неизбежен. И я уже неоднократно говорил, что Запад должен к этому готовиться...

Запад должен готовиться, что Россия лопнет. Она лопнет как наш переспелый херсонский арбуз и это будет в ближайшее время и начнется это с Кавказа".