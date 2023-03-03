На российском аэродроме в Ейске после возможного удара исчезли 6 истребителей Су-34
Пятница, 3 марта 2023, 13:35
На аэродроме в городе Ейск Краснодарского края РФ исчезли 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34 после пожара и возможного удара беспилотника 28 февраля.
Источник: российская служба "Радио Свобода", которая публикует спутниковые снимки Planet.com от 2 марта
Детали: Исчезновение истребителей произошло после пожара в районе аэродрома, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля.
Реклама:
Ранее расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода обратил внимание на то, что на свежих снимках окрестностей вокруг аэродрома видны выгоревшие поля.
Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО. По одной из версий, пожар мог быть вызван падением украинского беспилотника.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- - 28 февраля российские Telegram-каналы сообщили, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в российском Ейске.
- - Местные власти утверждали, что это были "военно-тактические учения".