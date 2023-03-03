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На российском аэродроме в Ейске после возможного удара исчезли 6 истребителей Су-34

"Украинская правда"Пятница, 3 марта 2023, 14:35
Фото: Planet.com

На аэродроме в городе Ейск Краснодарского края РФ исчезли 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34 после пожара и возможного удара беспилотника 28 февраля.

Источник: российская служба "Радио Свобода", которая публикует спутниковые снимки Planet.com от 2 марта

Детали: Исчезновение истребителей произошло после пожара в районе аэродрома, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля.

Ранее расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода обратил внимание на то, что на свежих снимках окрестностей вокруг аэродрома видны выгоревшие поля.

Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО. По одной из версий, пожар мог быть вызван падением украинского беспилотника.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • - 28 февраля российские Telegram-каналы сообщили, что "неизвестные беспилотники" атаковали аэродром в российском Ейске.
  • - Местные власти утверждали, что это были "военно-тактические учения".

Темы: авиаРосcия
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