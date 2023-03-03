На российском аэродроме в Ейске после возможного удара исчезли 6 истребителей Су-34

На аэродроме в городе Ейск Краснодарского края РФ исчезли 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34 после пожара и возможного удара беспилотника 28 февраля.

Источник: российская служба "Радио Свобода", которая публикует спутниковые снимки Planet.com от 2 марта

Детали: Исчезновение истребителей произошло после пожара в районе аэродрома, который местные жители наблюдали вечером 28 февраля.

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Ранее расследовательский проект "Схемы" украинской службы Радио Свобода обратил внимание на то, что на свежих снимках окрестностей вокруг аэродрома видны выгоревшие поля.

Они находятся на территории расположенного рядом с ним 726-го учебного центра ПВО. По одной из версий, пожар мог быть вызван падением украинского беспилотника.

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