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Россия собирается законсервировать поврежденные "Северные потоки" - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 15:06

Российские подводные газопроводы "Северный поток" 1 и 2, которые были повреждены взрывами осенью, будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов их немедленного ремонта или восстановления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

"Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубометров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря.

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В сентябре три трубы были разорваны в результате необъяснимых взрывов, а одна из труб "Северного потока-2" осталась неповрежденной.

Но растущая напряженность в отношениях между Москвой и Западом из-за вторжения России в Украину уже привела к тому, что "Северный поток-1" остановился и не позволила запустить его двойника.

"Газпром" заявил, что технически возможно отремонтировать разорванные трубопроводы, но два источника, знакомые с планами, сказали, что Москва не видит перспективы улучшения отношений с Западом в обозримом будущем настолько, чтобы эти трубопроводы стали нужными.

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За последний год Европа резко сократила импорт энергоносителей из России, в то время как экспорт контролируемого государством "Газпрома" за пределы бывшего Советского Союза в 2022 году сократился почти вдвое, достигнув постсоветского минимума в 101 млрд кубометров.

Один российский источник сообщил, что Россия считает проект "похороненным". Два других сказали, что, хотя ремонт разорванных трубопроводов не планируется, они по крайней мере будут законсервированы для возможной реактивации в будущем.

Другой источник, знакомый с планами, подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации.

Это, скорее всего, будет означать герметизацию разорванных концов и нанесение на трубы покрытия для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.

Один из российских источников сообщил, что если морской сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, который Европа использует для компенсации части российских поставок, станет намного дороже, Европа может снова быть готова покупать больше газа у России.

Москва утверждает, не предоставляя доказательств, что за взрывами стоит Запад. В прошлом месяце Белый дом отверг как "полную выдумку" сообщение в блоге американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, который утверждал, что ответственность за взрывы несет Вашингтон.

Расследования Дании, Германии и Швеции еще не завершены.

Как сообщалось, после взрывов на газопроводах ЕС и НАТО создали рабочую группу для совместной защиты критической инфраструктуры.

В Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии

Темы: Северный поток-2Росcия
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