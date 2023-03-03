Создание спецтрибунала для РФ поддерживает коалиция из 29 стран - Кулеба

В коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодня входят уже 29 стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии, пишет "Европейская правда".

"Если в начале разговор о трибунале не вызывал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала", - сказал Кулеба.

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Министр добавил, что среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, и только за месяц количество стран увеличилось на восемь.

Кулеба заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

Как известно, 2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

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В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.